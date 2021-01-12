صندوق تحيا مصر يخصص حساب رقم 037037 لتلقي تبرعات توفير لقاح كورونا

قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، مؤكدا أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا على قمة أولويات الصندوق.

وأضاف: تم تخصيص رقم الحساب ( 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات) في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء أكانت ( Credit Card) أم (Debit Card)

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين.

وأوضح عبد الفتاح أن منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، ونجح في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة – N95 Kn95 ، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

أما فيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، فأوضح عبد الفتاح أن قوافل صندوق تحيا مصر منذ بداية الأزمة، قامت بتوفير المواد الغذائية، والملابس والأغطية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن هناك مليونا و 660 ألف أسرة استفادت من مبادرات الصندوق خلال الجائحة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم استهداف العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، كذلك العمالة غير المنتظمة في مقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، فضلا عن دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. رقم الحساب ( 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات) في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء أكانت ( Credit Card) أم (Debit Card).

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتوفير لقاح كورون لغير القادرين

وأضاف أن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

مشيرا إلى أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لغير القادرين على قمة أولويات الصندوق، لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، ونجح في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة) – N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

أما فيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، فأوضح عبد الفتاح أن قوافل صندوق تحيا مصر منذ بداية الأزمة، قامت بتوفير المواد الغذائية، والملابس والأغطية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن هناك مليون و 660 ألف أسرة استفادت من مبادرات الصندوق خلال الجائحة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية.

وتم استهداف العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، كذلك العمالة غير المنتظمة في مقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، فضلا عن دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.