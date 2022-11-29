صندوق تحيا مصر: توفير 13 طن مواد غذائية ولحوم ومنتجات ألبان وأغطية لصالح 1000 أسرة في كفر الشيخ

نظم صندوق تحيا مصر احتفالية كبرى بجامعة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة أشرقت.



حضر الاحتفالية كلا من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء محمد امين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، والأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة والمدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر وعدد من الفنانين وسيدات الأعمال وأعضاء مجلس النواب من بينهم داليا البحيري والمهندسة رباب عبد العاطي، والنائبة أميرة أبو شقة وحنان السلاب ومروة البغدادي كما شاركت الفنانة هدى والفنانة صابرين بفقرة غنائية خلال الاحتفالية.



وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم قافلة حماية اجتماعية وتكريم عدد من طلبة الجامعة المتفوقين، وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب قادرون باختلاف، كما تم تسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة.



وأضاف أن الاحتفالية تضمنت أيضا توزيع 11 طن من المواد الغذائية الجافة، وطن لحوم وطن منتجات ألبان لصالح 1000 أسرة مستحقة ضمن أنشطة مبادرة بالهنا والشفا، فضلا عن توفير الأغطية لصالح 1000 أسرة ضمن مبادرة شتاء آمن.



وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الصندوق معرض دكان الفرحة بالجامعة وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري وشركة تاي هاوس وشركة Alex apparels، وعدد من مستوردي الماركات العالمية للملابس، حيث يوفر المعرض 25 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية واكسسوارات لصالح 5 ألاف من طلبة الجامعة.

ويستمر المعرض لمدة 4 أيام لمنح الطلبة فرصة لاختيار ما يناسبهم من بين المعروضات مجانا.



وأوضح عبد الفتاح أن الاحتفالية تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء مشيرا إلى أن الاحتفالية تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع بيت الزكاة والصدقات المصري للتوسع في الأنشطة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.



من جانبها أعربت الدكتور سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري عن سعادتها بسرعة تفعيل البروتوكول المبرم مع الصندوق للتوسع في نشاط مؤسسة بيت الزكاة والصدقات وخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية العمرانية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

كما أكد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية دور المجتمع المدني في دعم أنشطة الجامعات المصرية المقدمة للطلبة، وثمّن جهود صندوق تحيا مصر في رعاية طلبة جامعة كفر الشيخ والأسر المستحقة بالمحافظة في مجالات الرعاية الصحية والحماية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجاري توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التي ينظمها الصندوق طوال العام الدراسي بالجامعات.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.