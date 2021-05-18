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صندوق تحيا مصر تخصص حسابا لتلقي مساهمات لإعادة إعمار غزة

يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة
المال - خاص 10:04 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 10:04 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أعلن صندوق تحيا مصر الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية: عن تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

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يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم. عرض أقل

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بقلم المال - خاص

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