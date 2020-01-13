صندوق تحوط في لوكسمبورج يبيع حصة فى «القاهرة للاستثمار» بقيمة 81 مليون جنيه

القاهرة للاستثمار تفصح عن انخفاض حصة صندوق استثمار أجنبى فيها

أعلنت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية عن قيام صندوق التحوط الأجنبى “Kingsway Fund” المؤسس فى لوكسمبورج ببيع 6 ملايين سهم من حصته بالشركة، بقيمة إجمالية 81 مليون جنيه.

وقالت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة صندوق Kingsway Fund – Frontier Consumer Franchises انخفضت بعد العملية إلى 3.68% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 5% تقريبا قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 13.5 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

ويعد “Kingsway Fund” أحد صناديق التحوط المنتشرة حول العالم ويقع مقره فى لوكسمبورج، وتديره شركة Kingsway Capital Llp البريطانية، ويبلغ حجم أصوله حوالى 1.1 مليار دولار وفقًا للبيانات المنشورة على موقع “Private Fund Data” الأمريكى المتخصص فى جمع المعلومات عن صناديق الاستثمار حوال العالم.

وتعد صناديق التحوط (Hedge Funds) أحد أشكال صناديق الاستثمار حول العالم، وتستهدف تعظيم أرباح عملائها من خلال أدوات استثمارية ذات تأثر محدود بتقلبات أسواق العالم.

صندوق لوكسمبورج رفع حصته فى إيديتا بقيمة 820 مليون جنيه أغسطس الماضى

ايديتا

ويستحوذ صندوق Kingsway Fund على حصص فى بعض الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، من بينها شركة إيديتا للصناعات الغذائية التى رفع حصته فيها إلى 18.3% خلال العام الماضى.

وقالت إيديتا للصناعات الغذائية إن صندوق “Kingsway Fund” اشترى 48.2 مليون سهم من أسهمها فى أغسطس الماضى، بقيمة إجمالية 820 مليون جنيه تقريبا لترتقع حصته من 11.6% إلى 18.3% وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة آنذاك 17 جنيها، وتم تنفيذها بواسطة شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية.

القاهرة للاستثمار تقفز بأرباحها السنوية إلى 192 مليون جنيه

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفاع أرباحها بنسبة 52.4% خلال العام المالي الماضي المنتهى بأغسطس 2019.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 192.5 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المذكور إلى 704.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 517.4 مليون جنيه خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

وافقت الشركة فى نوفمبر الماضى على توزيع الجزء الثانى من الأرباح على المساهمين بقيمة 25 مليون جنيه، بواقع 0.04 جنيه للسهم.

القاهرة للاستثمار أكبر شركة خدمات تعليمية خاصة فى مصر

تأسست شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عام 1993، وهي أكبر شركة خاصة متخصصة فى تقديم الخدمات التعليمية في مصر.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما في ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية، وذلك من خلال 19 مدرسة مملوكة للشركة.

وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية “Futures”، وتستهدف بشكل رئيسي أصحاب الدخول المتوسطة، سعيا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.



وتغطي أنشطة الشركة قطاع التعليم العالي من خلال جامعة بدر بالقاهرة التي تم إطلاقها عام 2014، حيث تضم الجامعة 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2018.

وتضم القاهرة للإستثمار مجموعة من الشركات التابعة أبرزها، شركة الصعيد للخدمات التعليمية ،الشركة المصرية للنظم التعليمية ،الشركة الدولية النظم التعليمية ،شركة المصريين للرعاية الصحية .

كما تضم ، شركة المدارس المصرية للخدمات التعليمية ، شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، شركة الأمم والمستقبل ، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم ، شركة القاهرة للمنشآت التعليمية،شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وفقا للمعلومات المتاحة على الموقع الإليكترونى للشركة.

جامعة بدر المملوكة للشركة بدأت تشغيل سبع كليات

وأعلنت شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية فى 18 أغسطس الماضى عن انتهاء الأعمال الإنشائية لسبع كليات جديدة ب”جامعة بدر“.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة، إن مجلس الوزراء وافق فى 8 أغسطس الماضى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة سبع كليات إلى جامعة بدر وهي إحدى استثمارات الشركة.

وشملت الكليات السبع الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق.

وتمتلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، جامعة بدر بمدينة بدر على مساحة 45 فدانا، ومدارس منتشرة فى 6 محافظات، وتسعى لزيادة عددها عبر الاستحواذ على المدارس التى تواجه صعوبات مالية، أو الدخول فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت الشركة فى وقت سابق إن عدد الطلاب الملتحقين بمدارسها وجامعتها الخاصة ارتفع إلى 37.4 ألف طالب خلال العام الدراسى الحالى 2019-2020.

وقالت فى إفصاح سابق للبورصة أن عدد الطلاب الملتحقين بهيئاتها التعليمية قبل الجامعية والجامعية ارتفع بنحو خمسة آلاف طالب؛ ليصل إلى 37400 طالب خلال العام الحالى مقارنة بنحو 32100 طالب خلال العام الدراسى السابق 2018 – 2019.

الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح الشركة قرضًا بقيمة 25 مليون يورو

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

ووقعت القاهرة للاستثمار فى 4 نوفمبر الماضى اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 25 مليون يورو لتمويل إنشاء جامعة خاصة بأسيوط تخطط الشركة لافتتاح مرحلتها الأولى في سبتمبر 2021.

وقالت القاهرة للاستثمار إن هذا القرض سيمنح بالجنيه وسيتم استخدامه فى تمويل ما يعادل نسبة 50% من تكلفة الإنشاءات البالغة مليار جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة أنها ستخصص 30% من القرض لتمويل زراعة المساحات الخضراء واستخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية .

ويمتد عقد القرض إلى 7 سنوات منها سنتين فترة سماح، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 2.2 مليار جنيه من بينها مليار جنيه لإنشاء المبانى فقط.