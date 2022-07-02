صندوق تحوط في العملات المشفرة يتقدم بطلب لإشهار الإفلاس

قدّم صندوق التحوط في العملات المشفرة ” ثري آروز كابيتال” بطلب لإشهار الإفلاس بموجب الفصل 15، وهي خطوة لحماية الأصول في الولايات المتحدة أثناء إجراء التصفية في جزر فيرجن البريطانية.

أظهرت أوراق المحكمة أنَّ ممثلي شركة “ثري آروز” قدّموا عريضة الإفلاس في نيويورك، يوم الجمعة. تمنع إقرارات الإفلاس بموجب الفصل 15 الدائنين من مصادرة أصول الشركة في الولايات المتحدة.

أمرت محكمة في جزر فيرجن البريطانية بتصفية “ثري آروز كابيتال” في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أدار الصندوق، الذي أسسه المتعاملان السابقان في “كريديه سويس” زو سو وكايل دافيس، ما يقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الأصول بداية من مارس، وفقاً لشركة “نانسين” لتحليلات سلاسل الكتل.

تمثل شركة المحاماة “لاثام وواتكينز” “ثري آروز” في قضية الإفلاس بالولايات المتحدة.