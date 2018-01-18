صندوق تحوط دولي يرفع حصته فى جلوبال تليكوم بقيمة 26 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن قيام صندوق مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند ليمتد شراء عدد 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك ترتفع نسبة مساهمة مون كابيتال فى الشركة إلى 4.11% بعد العملية، مقارنة بنحو 4

رجب عزالدين



أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن قيام صندوق مون كابيتال بارتنرز ماستر فاند ليمتد شراء عدد 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 26 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك ترتفع نسبة مساهمة مون كابيتال فى الشركة إلى 4.11% بعد العملية، مقارنة بنحو 4% تقريبًا قبل العملية”.

وتابع البيان: “تبلغ حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم مون كابيتال ماستر فاند ليمتد نحو 0.97% وبذلك ترتفع الحصة إلى 5% تقريبًا”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7 جنيهات تقريبًا، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

يشار إلى أن مون كابيتال ليمتد هو صندوق تحوط خاص أسس عام 1997، ويقع مقره الأساسى فى مدينة نيويورك الأمريكية، إضافة إلى مكتب فى سنغافورة، ويدير أصولًا مختلفة حول العالم.

ويبلغ رأسمال جلوبال تيلكوم 2.7 مليار جنيه، موزعًا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشًا للسهم الواحد.