صندوق بجزيرة موريشيوس يشتري أسهمًا جديدة في أوراسكوم كونستراكشون

أوراسكوم كونستراكشون تفصح عن ارتفاع حصة صندوق استثمار أحنبى فيها

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون عن ارتفاع حصة صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسس فى جزيرة موريشيوس إلى 8.61% من أسهمها بعد تنفيذ عملية شراء جديدة.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى إفصاح للبورصة الأربعاء إن صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund اشترى 12 ألف سهم جديد فى 18 مارس الحالى بسعر 55 جنيها للسهم.

ورفع الصندوق المشار إليها حصته فى أوراسكوم كونستراكشون فى 2 اكتوبر الماضى إلى 7.61 % بعد شراء 1.2 مليون سهم.

وبلغ سعر السهم فى صفقة اكتوبر 6 دولارات أمريكىة للسهم وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

ورفع الصندوق المشار إليه حصته فى أوراسكوم كونستراكشون فى 19 أغسطس الماضى إلى 5.13%.

كما زاد الصندوق حصته إلى 5.87% فى 9 سبتمبر الماضى، ثم رفعها إلى 6.13 % فى 10 سبتمبر الماضى وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة من الشركة إلى البورصة المصرية.

وتشير البيانات المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية إلى أنه صندوق مؤسس فى جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندى، ويصنف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أى قيود زمنية على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار فى المجالات ذات الاستدامة المالية فى أسواق افريقيا والعالم.

أوراسكوم كونستراكشون تنفذ مشروع قطارات معلقة بقيمة 4.5 مليار دولار

مونوريل-العاصمة-الجديدة

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون فى 5 أغسطس الماضى عن توقيع عقد إنشاء خطين للقطارات المعلقة فى مصر المعروفة بـ”المونوريل” مع الهيئة القومية للأنفاق بقيمة إجمالية 4.5 مليار دولار أمريكى.

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن تحالفًا مشتركًا يضم شركة بومباردييه للنقل والمقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات التابعة لها، وقع العقد مع الهيئة القومية للأنفاق لتصميم وإنشاء خطين للمونوريل فى مصر.

وأضافت أن التحالف سيكون مسئولًا عن أعمال التشغيل والصيانة لكلا الخطين لمدة ثلاثين عامًا.

مشيرة إلى أن حصتها من هذا التعاقد تصل إلى 900 مليون دولار، بينما تصل حصل بومباردييه للنقل إلى 2.85 مليار دولار.

ويخطط التحالف إلى أن يقوم خطا المورنوريل المزمع إنشاؤهما بربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومترًا مربعًا من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية، بينما يبلغ الخطة الثانى 42 كم ويربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ومن المقرر أن تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتصميم وبناء جميع أعمال البنية التحتية والأشغال المدنية بما فى ذلك المحطات والهياكل الإرشادية ومبانى المستودعات الجديدة.

وتراجعت أرباح أوراسكوم كونستراكشون إلى 67.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 87 مليون دولار خلال النصف المقارن من العام الماضي.

كما تراجعت الإيرادات المجمعة للشركة خلال إلى 1.4 مليار دولار خلال النصف المشار إليه، مقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.

1.4 مليار دولار حجم العقود الجديدة للشركة خلال النصف الأول

وبلغت حجم العقود الجديدة تحت التنفيذ لأوراسكوم كونستراكشون حوالى 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول بعدما نجحت الشركة فى إضافة عقود بقيمة 935 مليون دولار خلال الربع الثانى من 2019.

وقالت أوراسكوم كونستراكشون فى وقت سابق إن 50% من إجمالى قيمة العقود الجديدة المضافة تحت التنفيذ خلال الربع الثانى من العام الحالى، من نصيب مصر، وذلك من خلال التوسع فى أعمال البنية التحتية فى مصر شاملة المشروعات الجديدة والطرق وإنشاء أكبر محطة لمعالجة المياه فى مصر.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على النسبة المتبقية من العقود الجديدة من خلال التوسع فى أعمال المبانى التجارية والصناعات الخفيفة وقطاع مراكز البيانات المتنامى فى أمريكا .

وبلغت القيمة الإجمالية لمشروعات أوراسكوم (تحت التنفيذ ) حوالى 4.6 مليار دولار أمريكى فى 30 يونيو 2019 مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار فى 30 يونيو 2018 وفقا للشركة.

وحققت صافى ربح قدره 154.7 مليون دولار خلال 2018، مقارنة بربح قدره 85.1 مليون دولار خلال 2017.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 18.1% تقريبًا إلى 3.01 مليار دولار خلال 2018، مقابل إيرادات بلغت 3.67 مليار دولار فى 2017.

وأضافت أوراسكوم عقودا جديدة بقيمة 475 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، استحوذت مصر على 75% منها وفقا لإفصاح سابق من شركة أوراسكوم كونستراكشون.

وقالت الشركة إن العقود الجديدة فى مصر تشمل تنفيذ مشروعات بقطاعات البنية التحتية والموانئ البحرية والطرق والمباني فى مدينتى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، فى وقت سابق عن توقيع عقد إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحى فى مصر بقيمة إجمالية 739 مليون دولار.

