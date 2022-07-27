صندوق بجزيرة موريشيوس يشتري أسهما في «إيبيكو للأدوية» بقيمة 21.2 مليون جنيه

أفصحت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» عن قيام صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسس فى جزيرة موريشيوس بشراء 758.7 ألف سهم إلى حصته بقيمة إجمالية 21.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهر إفصاح منشور على شاشة التداول ارتفاع حصة صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund من 4.35% إلى 5.12% من أسهم إيبيكو بعد تنفيذ تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 28 جنيهًا، وتم التنفيذ بواسطة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الصندوق بأية أطراف مساهمة أخرى فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وتشير البيانات المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية إلى أنه صندوق مؤسس فى جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندى، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار فى المجالات ذات الاستدامة المالية فى أسواق أفريقيا والعالم.

وينشط الصندوق فى البورصة المصرية منذ سنوات، ويستحوذ على حصة تصل إلى 9.76% من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون إل بى سى المتخصصة فى مجالات الإنشاء والبنية التحتية بمصر والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

خريطة ملكية إيبيكو للأدوية وأكبر المساهمين فوق 5%

ويتوزع هيكل ملكية إيبيكو الحالى بين الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكاديما) المساهم الأكبر بنسبة 49.9%،

بينما تستحوذ شركة المهن الطبية للاستثمار على 5.1%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الجارى.

وتعتبر إيبيكو واحدة من أكبر شركات الأدوية المصرية، وتمتلك مصنعين بمساحة 120 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان،

كما تمتلك أول مركز أبحاث متخصص فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنتج الشركة التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1980، أكثر من 400 مستحضر صيدلى، وحصلت، فى 4 يناير الماضى، على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء إنتاج عقار “COVA PRAVIR” لاستخدامه في علاج فيروس كورونا.

وتحتل الشركة المرتبة الأولى فى سوق طب العيون المصرى، كما تصدر منتجاتها إلى 65 دولة حول العالم، وتدرس التوسع فى الأسواق الإفريقية والآسيوية واللاتينية، كما تخطط لفتح أسواق 15 دولة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر زيادة صادراتها.

وأفصحت إيبيكو، فى 21 أبريل قبل الماضى (2021)، عن توقيع عقد إنشاء مصنع أدوية فى السودان بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون دولار، بالشراكة مع شركة كمبال العالمية.

وتتوقع الشركة الانتهاء من إنشاء هذا المصنع خلال عامين، باستثمارات مدفوعة قدرها 18 مليون دولار يجري دفعها مناصفة مع شركة كمبال العالمية.

ووقّعت الشركة، فى فبراير قبل الماضى (2021)، مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائى المشترك مع شركة كازاخية مع دراسة إنشاء مصنع بتكلفة 35 مليون دولار.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021

صورة أرشيفية

وأظهر أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 2.88 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (23 فبراير )، ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 487.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 1.67 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 484 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 422.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

ووافقت عمومية الشركة، فى 27 مارس الماضى، على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تُصرَف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.