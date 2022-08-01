صندوق بجزيرة موريشيوس يرفع حصته في أوراسكوم كونستراكشون إلى 14.48%

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ارتفاع حصة صندوق استثمار “Africa Alpha” المؤسَّس فى جزيرة موريشيوس، إلى 14.48% من أسهمها، بعد تنفيذ عمليتيْ شراء جديدتين خلال شهر يوليو الماضى.

وأشار إفصاح مرسل من أوراسكوم كونستراكشون للبورصة، اليوم الاثنين، إلى قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund برفع حصته مرتين خلال يومى 27 و28 يوليو الماضى.

ورفع الصندوق حصته، فى 27 يوليو، من 13.28% إلى 14.27%، ثم رفعها مرة أخرى فى اليوم التالى إلى 14.48% بعد شراء 245.3 ألف سهم، بمتوسط سعر 57.99 جنيه للسهم.

صندوق Africa Alpha رفع حصته فى أوراسكوم كونستراكشون على مدار سنوات

ويتعامل الصندوق المذكور على أسهم أوراسكوم كونستراكشون إل بى سى منذ سنوات رفع حصته فيها أكثر من مرة (مايو 2020– مارس 2020– أكتوبر2019– سبتمبر 2019)

وتشير البيانات، المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إلى أنه صندوق مؤسس فى جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندى، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية، على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار فى المجالات ذات الاستدامة المالية بأسواق أفريقيا والعالم. وينشط فى البورصة المصرية منذ سنوات، ويستحوذ على حصة تصل إلى 5.12% من أسهم شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، وفقًا لإفصاح حديث مرسل بتاريخ 27 يوليو الماضى.

أوراسكوم تقفز بصافى أرباحها إلى 125.3 مليون دولار فى 2021

وتعدّ شركة أوراسكوم كونستراكشون إل بى سى واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى مجالات الإنشاء والبنية التحتية بمصر والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار، خلال 2021، مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار، خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 3 مليارات دولار خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 19.4 مليون دولار خلال العام، مقارنة بخسائر بلغت 7.4 مليون دولار خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 27 مليون دولار على المساهمين في أغسطس

الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

وأوصى مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق (7 يوليو الماضى)، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) فى 24 أغسطس المقبل.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التوصية صادرة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المقرر انعقادها مطلع أغسطس المقبل.

ويعدّ هذا التوزيع النقدى الخامس على مدار خمس سنوات متتالية، وسيجري صرفه بالدولار لحَمَلة الأسهم ببورصة ناسداك دبى، وفقًا لسعر صرف الدولار المعلَن وقتها، بينما سيجري توزيعه بالجنيه المصرى على حَمَلة الأسهم بالبورصة المصرية.

واقترح مجلس إدارة الشركة، فى 19 مايو الماضى، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار، على أن يجري صرفها خلال الربع الثالث من 2022 بعد موافقة الجمعية العامة.