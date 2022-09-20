صندوق بجزيرة موريشيوس يرفع حصته فى أوراسكوم كونستراكشون إلى 16.16%

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ارتفاع حصة صندوق الاستثمار الأجنبى “Africa Alpha” المؤسَّس فى جزيرة موريشيوس، إلى 16.16% من أسهمها بعد تنفيذ عمليتي شراء خلال شهر سبتمبر الجارى.

وأظهر إفصاح مرسل من أوراسكوم كونستراكشون للبورصة، اليوم الثلاثاء، قيام صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund برفع حصته من 15.13% إلى 16.13% بتاريخ 15 سبتمبر الجارى.

كما نفذ الصندوق فى 18 سبتمبر عملية شراء لنحو 35 ألف سهم بمتوسط سعر 64.33 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه تقريبا، لترتفع حصته من 16.13% إلى 16.16%.

ورفع الصندوق حصته فى الشركة مطلع الشهر الماضى (أغسطس 2022) إلى 15.13% بعد تنفيذ عملية شراء 760 ألف سهم بمتوسط سعر 58.5 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 44.5 مليون جنيه تقريبا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

أوراسكوم كونستراكشون : صندوق Africa Alpha رفع حصته 3 مرات فى يوليو وأغسطس

كما رفع الصندوق حصته مرتين خلال الشهر الأسبق ، الأولى فى 27 يوليو من 13.28% إلى 14.27%، والثانية فى اليوم التالى (28 يوليو) إلى 14.48% بعد شراء 245.3 ألف سهم، بمتوسط سعر 57.99 جنيه للسهم، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة ساعتها.

ويتعامل الصندوق المذكور على أسهم أوراسكوم كونستراكشون إل بى سى منذ سنوات رفع حصته فيها أكثر من مرة (مايو 2020– مارس 2020– أكتوبر2019– سبتمبر 2019)، وهو ثانى أكبر مساهم فى الشركة حاليا ، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

وتشير البيانات، المتاحة عن الصندوق على موقع وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إلى أنه صندوق مؤسس فى جزيرة موريشيوس بالمحيط الهندى، ويصنَّف باعتباره “open-end fund”.

ويسمح هذا النوع من صنادق الاستثمار للمستثمرين بحرية الدخول والخروج منها بلا أية قيود زمنية، على عكس صناديق أخرى يطلق عليها “closed end funds”.

ويركز الصندوق على الاستثمار فى المجالات ذات الاستدامة المالية بأسواق أفريقيا والعالم. وينشط فى البورصة المصرية منذ سنوات، ويستحوذ على حصة تصل إلى 5.12% من أسهم شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، وفقًا لإفصاح حديث مرسل بتاريخ 27 يوليو الماضى.

أوراسكوم تقفز بصافى أرباحها إلى 125.3 مليون دولار فى 2021

وتعدّ شركة أوراسكوم كونستراكشون إل بى سى واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى مجالات الإنشاء والبنية التحتية بمصر والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأظهر آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة، ارتفاع صافى أرباحها المجمعة إلى 125.3 مليون دولار، خلال 2021، مقارنة بصافى ربح 97.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (22 مارس الماضى) ارتفاع إيراداتها إلى 3.5 مليار دولار، خلال العام الماضى 2021، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.1 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 3 مليارات دولار خلال العام السابق 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تكبدها خسائر بقيمة 19.4 مليون دولار خلال العام، مقارنة بخسائر بلغت 7.4 مليون دولار خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 0.97 دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.78 دولار للسهم خلال العام المالى السابق 2020.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم بداية من 24 أغسطس

أسامة بشاي الرئيس التنفيذى بـ«أوراسكوم»

أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء (2 أغسطس ) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 4.39 جنيه للسهم (كوبون رقم 7) على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 24 من نفس الشهر وينتهى الحق لمشترى السهم بنهاية جلسة 17 أغسطس ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، فى وقت سابق (7 يوليو الماضى)، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27 مليون دولار (تعادل 0.23 دولار للسهم) فى 24 أغسطس 2022.

وقالت أوراسكوم، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التوصية صادرة من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للمساهمين (انعقد الجمعية مطلع أغسطس وأقرت التوزيع بإجماع الأصوات الحاضرة 100%).

ويعدّ هذا التوزيع النقدى الخامس على مدار خمس سنوات متتالية، وسيجري صرفه بالدولار لحَمَلة الأسهم ببورصة ناسداك دبى، وفقًا لسعر صرف الدولار المعلَن وقتها، بينما سيجري توزيعه بالجنيه المصرى على حَمَلة الأسهم بالبورصة المصرية.