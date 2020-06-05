صندوق النقد : 66 دولة حصلت علي التمويل الطارئ لمواجهة ” كورونا”

وتابع الصندوق، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيسجل في العام المقبل نحو 5.8%، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل العام الماضي 2.9%.

قال جيري رايس ، مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن إجمالي عدد الدول التي قدم الصندوق لها دعم التمويل الطارئ ، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد سجل حتى يوم الأربعاء الماضي نحو 66 دولة .

وتوقع ، في مؤتمر صحفي عقد أمس عبر الإنترنت ، أن يتم النظر في 20 دولة أخري قريبا جدا.

واستشهد ” رايس” ، بما قالته الأربعاء الماضى ، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حول إن الصندوق لديه قدرة مالية تبلغ قيمتها تريليون دولار لمساعدة الدول الأعضاء به .



وتوقع مضاعفة رصيد الصندوق الميسر بمقدار ثلاثة أضعاف للبلدان المنخفضة الدخل.



ونوه بأن صندوق النقد قدم ​​تخفيفًا فوريًا لديون 27 دولة من أفقر الدول الأعضاء به .



بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ الصندوق خطًا جديدًا للسيولة قصير الأجل لزيادة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية .



كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، قد أعلنت سابقا ، أن الصندوق ضاعف موارده للإقراض الطارىء إلى 100 مليار دولار لتلبية الطلب من البلدان التى تحتاج إلى مساعدة مالية للتصدي لوباء كورونا.

جدير بالذكر ، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق في 11 مايو الماضي على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة الحكومة علي تلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة “COVID-19”.

وكان صندوق النقد قد قال في الفصل الأول من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في منتصف إبريل الماضي ، إن الأزمة الصحية الحالية في ضوء تفشي وباء كورونا، لها تأثير شديد على النشاط الاقتصادي العالمي، ونتيجة الوباء، من المتوقع انكماش معدل نمو الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3% في عام 2020.

وأضاف صندوق النقد ، في تقريره ، أن ذلك المعدل، المتوقع أن يحققه الاقتصاد العالمي في عام 2020، أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008- 2009.

وتابع الصندوق، أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيسجل في العام المقبل نحو 5.8%، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل العام الماضي 2.9%.