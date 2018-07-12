صندوق النقد: 600 مليون جنيه لإنشاء حضانات عامة للأطفال

أحمد شوقي قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستنفق خلال العام المالي الجاري 600 مليون جنيه لإتاحة دور الحضانة العامة للأطفال، من عمر يوم وحتى عمر 4 سنوات، إلى جانب غيرها من المرافق بغرض تعزيز قدرة المرأة على البحث عن…

أحمد شوقي

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستنفق خلال العام المالي الجاري 600 مليون جنيه لإتاحة دور الحضانة العامة للأطفال، من عمر يوم وحتى عمر 4 سنوات، إلى جانب غيرها من المرافق بغرض تعزيز قدرة المرأة على البحث عن الوظائف بفاعلية.

وأضاف الصندوق ضمن وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن هذا الإجراء يستهدف تحسين مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأوضح أنه من المفترض الانتهاء من هذه الخطوة بحلول 30 يونيو 2019.

ويعتبر هذا الإجراء هو الوحيد المتعلق بالمرأة ضمن الخطوات الإصلاحية المفترض تطبيقها ببرنامج صندوق النقد الدولي، وفق المعلن بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

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