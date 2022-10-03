صندوق النقد: 20 دولة معظمها في أفريقيا قريبة من تمويل طارئ لمواجهة صدمة الغذاء

تقترب نحو 20 دولة معظمها في أفريقيا من الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي لمواجهة صدمة اسعار الغذاء عالميا.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق يوم الجمعة الماضي على إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء في ظل توافر أداتين للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع و أداة التمويل السريع.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع رويترز إن ما بين 10 و 20 دولة – معظمها في إفريقيا – من المرجح أن تطلب الوصول عبر النافذة وتكون مؤهلة لتلقي التمويل.

وسوف تتيح نافذة التمويل الجديدة إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو من صدمة في تصدير الحبوب.

وسوف تظل النافذة التمويلية الجديدة مفتوحة لمدة عام واحد.