صندوق النقد يوافق على صرف 347 مليون دولار فورا لمصر في إطار اتفاقية "تسهيل ممدد"

قال صندوق النقد الدولي في بيان، السبت، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على “تسهيل ممدد” مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر.

وأضاف الصندوق في بيان نقلته رويترز، إن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.

وقال البيان إنه من المتوقع أن الاتفاقية التي تندرج تحت آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، ستؤدي إلى تسهيل حصول مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ووفق صندوق النقد، فإن آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) تستهدف مساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات.

ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم البرامج الشاملة بما في ذلك السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.