صندوق النقد يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار.

وحسب رويترز، يساعد التمويل الحكومة المصرية على تلبية الحاجات العاجلة في الميزانية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقدإنه سيبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه، إن الوباء سبب اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له.