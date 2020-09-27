اقتصاد وأسواق

صندوق النقد ينظم ندوة عن دورالإنفاق الاجتماعي فى تشجيع النمو الشامل بالشرق الأوسط بعد غد

سيشهد اللقاء مناقشة النتائج الرئيسية لدراسة الصندوق حول الإنفاق الاجتماعي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطي أثناء وباء كورونا وما بعده .
سمر السيد 2:36 م, الأحد, 27 سبتمبر 20 2:36 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

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ينظم صندوق النقد الدولي جلسة نقاش رفيعة المستوى عبر شبكة الإنترنت حول دور الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)  في تشجيع النمو الشامل في منطقة  الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد غد .

ووفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، سيشهد اللقاء مناقشة النتائج الرئيسية لدراسة  الصندوق حول الإنفاق الاجتماعي أثناء وباء كورونا وما بعده ، والتي سيصدرها بعد غد.

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وقال منشور لصندوق النقد الدولي علي صفحته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، إنه ستضم جلسة النقاش، التي تديرها مهى يحيَ ، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، كلا من أنطوانيت ساييه (نائب المدير العام، صندوق النقد الدولي)، ورولا دشتي (الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الإسكوا).

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وأضاف أنه من المقرر حضور الجلسة ساحل باباييف (وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان)، ومحمد بنشعبون (وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية ).

دراسة صندوق النقد

وبحسب منشور صندوق النقد ؛ تتناول الدراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الإنفاق الاجتماعي في تشجيع النمو الاحتوائي وتحسين المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية (مثل متوسط العمر المتوقع، ومعدل وفيات الرضع).

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كما تتناول الدراسة وضع بلدان المنطقة مقارنة بنظرائها على مستوى العالم فيما يتعلق بمستويات الإنفاق الاجتماعي والنتائج الاجتماعية وكفاءة الإنفاق الاجتماعي.

كذلك تناقش دراسة صندوق النقد ما يمكن للبلدان القيام به لضمان كفاية الإنفاق الاجتماعي وكفاءته للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، وتخفيض الفقر وعدم المساواة بعد انتهاء جائحة كوفيد-19.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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