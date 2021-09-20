صندوق النقد ينظم ندوة عن الشركات المملوكة للدولة بشمال أفريقيا الأربعاء المقبل

من المقرر أن يحضر الندوة وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف، وزير المالية بأوزباكستان، وجهاز أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد .

ينظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل ، عن الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

ومن المقرر أن يحضر الندوة، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف ، وزير المالية بأوزباكستان وجهاز أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد .

كما سيحضر الندوة أيضاً آلان روسو، مدير العلاقات الخارجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

يُشار إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى استثمر، منذ بدء عملياته فيها عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو فى 115 مشروعًا.