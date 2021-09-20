اقتصاد وأسواق

صندوق النقد ينظم ندوة عن الشركات المملوكة للدولة بشمال أفريقيا الأربعاء المقبل

من المقرر أن يحضر الندوة وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف، وزير المالية بأوزباكستان، وجهاز أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد .
سمر السيد 3:16 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21 3:16 م, الأثنين, 20 سبتمبر 21

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ينظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ندوة عبر الإنترنت يوم الأربعاء المقبل ، عن الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا.

ومن المقرر أن يحضر الندوة، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف ، وزير المالية بأوزباكستان وجهاز أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدي صندوق النقد .

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كما سيحضر الندوة أيضاً آلان روسو، مدير العلاقات الخارجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

يُشار إلى أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى استثمر، منذ بدء عملياته فيها عام 2012، ما يقرب من 6.5 مليار يورو فى 115 مشروعًا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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