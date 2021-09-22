اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يناقش الدور المزعوم لمديرته في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018

شدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، على أهمية إجراء مراجعة شاملة وموضوعية فيما يتعلق بهذه المسألة ، مضيفاً أنه وافق على الاجتماع مرة أخرى قريبًا لإجراء مزيد من المناقشة.
سمر السيد 2:33 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:33 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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أكد صندوق النقد أن مجلسه التنفيذى اجتمع أمس لإجراء إحاطة أولية مع لجنة الأخلاقيات به حول الدور المزعوم للمديرة العامة  للصندوق كريستالينا جورجيفا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018 ، والخاص بأنها ضغطت على موظفين لتغيير بيانات بالتقرير بما يخدم ترتيب الصين .

وبحسب بيان صحفي أصدره صندوق النقد اليوم ، ناقش مجلسه التنفيذي مداولات لجنة الأخلاقيات وأجرى تبادلًا أوليًا للآراء حول تلك المسألة وبيان ” جورجيفا ” ردًا عليه.

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وشدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد ، على الأهمية التي يعلقها على إجراء مراجعة شاملة وموضوعية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بهذه المسألة، مضيفاً أنه وافق على الاجتماع مرة أخرى قريبًا لإجراء مزيد من المناقشة.

وكانت “جورجيفا” أصدرت بياناً صحفياً في 16 سبتمبر الجاري حول مسألة ضغطها على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك لعام 2018 بما يخدم تعزيز ترتيب الصين بالتقرير ، وقالت :” أنا لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك لعام 2018. لقد اجتمعت مع  المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة.”

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يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي أكدت في بيان صحفي الخميس الماضي ، أنها أوقفت نشر تقريرها “ممارسة أنشطة الأعمال  في الدول ” بعد تحقيق بشأن مخالفات في البيانات أشار إلى ضغوط من مسئولين كبار بالبنك بينهم الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا، لتعزيز ترتيب الصين في 2017.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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