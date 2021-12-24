اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يمدد برنامج التمويل الطارئ 18 شهرا بسبب وباء كورونا

لمساعدة الدول المتضررة بشدة
هاني جميعي 7:44 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21 7:44 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الخميس، أنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19.

وقال بيان صادر عن الصندوق ومقره واشنطن، إن مجلسه التنفيذي وافق الاثنين على “زيادة مؤقتة” لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023″.

اقرأ أيضا  شريف الجبلي يفوز برئاسة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات

في أبريل 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.

وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي.

كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتا إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتبارا من 1 يناير 2022.

اقرأ أيضا  السيسي : تكلفة تجهيز الفدان في التجمعات العمرانية تصل إلى مليون جنيه

وشدد الصندوق على أن القرار يضمن “الوصول المستمر” للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد، في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات. وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.

ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتابع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ويوجه بالإسراع لتنفيذه

وقال صندوق النقد الدولي الاثنين، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة الجائحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم هاني جميعي

ملف الكاتب هاني جميعي

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 24-12-2021 وثبات عيار 21

عمر سالم 5:06 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 24-12-2021

محمد مجدي 4:36 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

«التجارة الصينية»: قرار واشنطن بحظر الواردات من إقليم شينجيانغ «تنمر» اقتصادي

أحمد فراج 4:29 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار قبل عطلة عيد الميلاد

أحمد فراج 4:23 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

القوى العاملة خلال أسبوع.. إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.. وتوفير 5908 فرص عمل في 21 محافظة

المال - خاص 3:24 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

رغم اتجاهها لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية.. الليرة التركية تتراجع

أحمد فراج 2:53 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21