طاقة

صندوق النقد يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

الحكومة الأردنية تستعد لتطبيق الأسعار الجديدة في نهاية مارس 2022
المال - خاص 6:42 م, الجمعة, 7 يناير 22 6:42 م, الجمعة, 7 يناير 22

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كشف تقرير لصندوق النقد الدولي صدر، اليوم الجمعة، عن اعتزام الحكومة في الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء قريبا.

وحسب وكالة “عمون”، قال التقرير إن الحكومة الأردنية تستعد لتطبيق الأسعار الجديدة في نهاية مارس 2022.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نحو 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الدعم على أسعار الكهرباء جزئيا أو كليا وذلك بعد تطبيق الأسعار الجديدة.

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وأضاف التقرير أن ذلك من شأنه أن يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

وأوضح التقرير أن التخفيضات المخطط لها في تعريفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.

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كما دعا الصندوق المانحين إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء والذي يصل عددهم إلى 35 ألف أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفا.

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بقلم المال - خاص

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