صندوق النقد يقرر تخفيف أعباء الدين عن 25 دولة

في يوم 11 مارس الماضي، أقرّت منظمة الصحة العالمية بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي.

قرر صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، تخفيف أعباء الدين عن 25 دولة من الأكثر فقراً لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا بحسب نبأ عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.

وقال الصندوق إن التخفيف سيمكن تلك الدول من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.

وأضافت أن الصندوق الائتماني لإحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.

ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.

وفي 16 مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه مستعدّ لضخ تريليون دولار في صورة قروض ضمن جهود الصندوق لمساعدة بلدان العالم في مكافحة فيروس كورونا.

وأشار الصندوق إلى استعداده لمساعدة البلدان المتضررة من فيروس كورونا على إعادة توازن المدفوعات عبر اللجوء لمخصصات التعامل مع حالات الطوارئ.

وحسب بيان الصندوق، سيكون بوسع الأدوات المزمع تفعيلها توفير نحو 50 مليار دولار للبلدان النامية.

وكشف البيان آنذاك عن استعداد صندوق النقد الدولي لتخصيص 10 مليارات دولار لاستخدام البلدان ذات الدخول المنخفضة.

وأعلن الصندوق أنه يمكنه التدخل لتقديم قروض فورية لمساعدة البلدان الأكثر فقرًا؛ بغية توفير الموارد الضرورية للإنفاق الصحي وتعزيز جهود مكافحة المرض.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق، إن التحفيز المالي العالمي المتسق والمتزامن سيزداد قوة بمرور الوقت.

في يوم 11 مارس الماضي، أقرّت منظمة الصحة العالمية بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي.

وكشفت المنظمة عن تزايد أعداد المصابين بسرعة كبيرة.