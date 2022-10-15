صندوق النقد يقدم نصيحة للدول بشأن دعم عملاتها أمام الدولار

أوصى اثنان من كبار الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي الدول بتجنب إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة في إطار مساعيها الرامية للتدخل لدعم العملات التي تضعف نتيجة للأسس الاقتصادية مثل فروق أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونصح الخبيران الاقتصاديان وهما جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي والمستشار الاقتصادي بيير أوليفييه جورينشاس، الدول بأنها يجب أن تركز، بدلاً من ذلك، على التعديلات المناسبة في السياسة المالية، وفقا لما ذكرته

وكتب الاثنان أثناء اجتماع مسؤولين ماليين عالميين في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “على وجه التحديد، لا ينبغي أن يكون التدخل في النقد الأجنبي بديلاً عن التعديل المنطقي لسياسات الاقتصاد الكلي”.

وأضافا: “هناك دور للتدخل على أساس مؤقت عندما تزيد تحركات العملة بشكل كبير من مخاطر الاستقرار المالي أو تعطل بشكل كبير قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار”.

كانت معظم الدول قد شهدت انخفاض عملاتها مقابل الدولار هذا العام، وارتفع مؤشر العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنحو 18% منذ بداية العام. على سبيل المثال، انخفض الين الياباني مقابل الدولار، بنسبة 22% هذا العام.

قال الخبيران الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي إن الأساسيات الاقتصادية هي العامل الرئيسي في ارتفاع الدولار: الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية وشروط التجارة الأكثر ملاءمة – ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية مقارنة بوارداتها – بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وتابعا: “في إطار محاربة الزيادة التاريخية في التضخم، شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتباع مسار تشديد سريع لأسعار الفائدة. وبينما يواجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا تضخمًا واسع النطاق، إلا أنه أشار إلى مسار ضحل لسياسته في رفع أسعارالفائدة، خوفًا من أن تتسبب أزمة الطاقة في حدوث انكماش اقتصادي”.

في غضون ذلك، سمح التضخم المنخفض في اليابان والصين لبنوكهما المركزية بمقاومة اتجاه التشديد العالمي.

قال جوبيناث وجورينشاس إن الرد المناسب في معظم الحالات هو السماح لأسعار الصرف بالتكيف مع الدولار الأقوى مع استخدام السياسة النقدية لإبقاء التضخم قريبًا من هدفه، إلى جانب بعض الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفاً.

وكتب الخبيران الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي: “رغم قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخزين احتياطيات الدولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، فإن هذه الاحتياطيات تظل محدودة ويجب استخدامها بحكمة”.