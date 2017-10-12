صندوق النقد يعين ممثلًا فى القاهرة لمتابعة الإصلاح

هاجر عمرانأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولى تعيين ريزا باكير ممثلًا مقيمًا للصندوق فى مصر، مشيرًا إلى أن باكير بدأ عمله فى القاهرة منذ نحو شهرين تقريبًا.وأضاف، فى تصريحات، لـ"المال"، أن الصندوق دائمًا ما يقوم بتعيين ممثل مقيم فى الدول التى تقوم بتنفيذ برامج اقتصادية يموِّلها الصندوق؛ ح

هاجر عمران

أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولى تعيين ريزا باكير ممثلًا مقيمًا للصندوق فى مصر، مشيرًا إلى أن باكير بدأ عمله فى القاهرة منذ نحو شهرين تقريبًا.





وأضاف، فى تصريحات، لـ”المال”، أن الصندوق دائمًا ما يقوم بتعيين ممثل مقيم فى الدول التى تقوم بتنفيذ برامج اقتصادية يموِّلها الصندوق؛ حتى يتم متابعة الإصلاحات الاقتصادية عن قرب، إلى جانب التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية.

وأشار المصدر إلى أن باكير عمل لمدة 17 عامًا بصندوق النقد الدولى فى مناصب متعددة، منها رئيس لبعثات رومانيا وبلغاريا، إلى جانب تعيينه فى وقت سابق ممثلًا مقيمًا للصندوق فى الفلبين.

وأكد أنه قاد سياسات الصندوق فى مناحٍ متعددة مثل قضايا الديون السيادية وإدارة التدفقات الرأسمالية وتحليل قابلية الاقتصادات فى الأسواق الناشئة، كما أنه حاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وبكالوريوس الآداب من جامعة هارفارد.