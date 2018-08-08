صندوق النقد يعمل على خفض تدفقات الأموال غير المشروعة

سيد بدر:قالت فرانشيسكا فرناندو المدير بصندوق النقد الدولي ،إن الصندوق يعمل على تقليص معدلات تدفقات الأموال غير المشروعة بنهاية عام 2030.وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية الذي تستضيفه مصر لأول مرة في مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعمل بمشاركة الد

سيد بدر:

قالت فرانشيسكا فرناندو المدير بصندوق النقد الدولي ،إن الصندوق يعمل على تقليص معدلات تدفقات الأموال غير المشروعة بنهاية عام 2030.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية الذي تستضيفه مصر لأول مرة في مدينة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعمل بمشاركة الدول الأعضاء على وضع أطر لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغسيل الأموال لتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضحت أنه من الملاحظ انتشار رشوة المسئولين، وهو ما تعمل الحكومات على مكافحته، مشيرةً إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة هي أزمة عالمية ولا تتعلق بأفريقيا فقط.