صندوق النقد يطمأن الدول التي أجلت سداد فوائد ديونها : لا تقلقوا من الوصول للأسواق العالمية

طمأنت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الدول الاقل دخلاً، التي يسري عليها مبادرة تعليق فوائد خدمة الدين، والمعلن عنها إبريل الماضي عبر مجموعة العشرين والتي يساورها القلق من تأخر التطبيق أو تأثير ذلك على التنصيف الائتماني لاقتصاديتها.

وأوضحت أنه من المهم جداً أن ندرك أهمية جمع مسئولي مجموعه العشرين والمُقرضين معاً وهذا ماحدث الآن، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وقالت في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث : علينا البدء بالاعتراف بالإنجاز الذي تحقق من خلال جمع الدائنين الرسميين للتوصل لتعليق سداد خدمات الدين.

وتابعت: “البلدان القلقة من صعوبة الوصول للأسواق العالمية و من مؤسسات التصنيف التي يمكن أن تري تعليق خدمة سداد الدين مؤشرا سلبيا، جميعهم مترددون حيال المشاركة في هذه المبادرة ولكننا سنستمر بالعمل مع البنك الدولي على تحقيق شفافية الدين وجمع البيانات حتى نزيد من قدرتنا على فهم ما يتم تنفيذه بشكل فعلي في ظل هذه المبادرة”.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض البلدان، فالدائنون الرسميون ليسوا الطرف الأهم للتمويل، ولكن الأهم هم الدائنون من القطاع الخاص.

وأكدت أن صندوق النقد الذي تشغل منصب إدارته يركز أن يكون الدائنون من القطاع الخاص ضمن أطراف المعادلة، أملة في أن تحقق الجهود المبذولة في إيصال حقيقة المبادرة بما يعزز إستفادة كثير من البلدان من المبادرة وحتى تتمكن مؤسسات التصنيف من ان تري الأمر علي حقيقته.

واستطردت: “الحقيقة أن الاقتصادات تعرضت لصدمة كبيرة تتطلب تسهيلات في السداد”.