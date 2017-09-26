صندوق النقد يطلب إلغاء آلية توفير الدولار للأجانب

هاجر عمران وسمر السيدأوصى صندوق النقد الدولى، البنك المركزى المصرى، بوقف العمل بآلية إعادة الربح أوprofit repatriation mechanism، وهى آلية يضمن بها البنك المركزى توفير العملات الأجنبية اللازمة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب عند الخروج من السوق نيابة عن البنوك. وقال الصندوق فى وثائق المراجع

هاجر عمران وسمر السيد

أوصى صندوق النقد الدولى، البنك المركزى المصرى، بوقف العمل بآلية إعادة الربح أوprofit repatriation mechanism، وهى آلية يضمن بها البنك المركزى توفير العملات الأجنبية اللازمة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب عند الخروج من السوق نيابة عن البنوك.



وقال الصندوق فى وثائق المراجعة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن بعثة الصندوق أوصت بإزالة العمل تدريجيا بهذه الآلية باعتبارها تدخل من البنك المركزى فى إتاحة العملات الأجنبية، إلا أن السلطات المصرية تعتقد أن هذه الألية تلعب دورًا مهماً في جذب رأس المال الأجنبى وتفضل الحفاظ عليها.

وأكد المركزى أنه فى حال زيادة مبيعات آلية إعادة الربح سيتم التنسيق مع صندوق النقد الدولى بشأن التعديلات المطلوبة فى السياسة.



وأشار إلى أن البنك المركزي يعتزم إدارة احتياطياته الدولية وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة للاستثمار، وقرر عدم وضع أي أموال جديدة في الشركات التابعة الأجنبية وفروع البنوك المصرية، والاحتفاظ بهذه الودائع دون مستوى 5.4 مليار دولار المسجل فى نهاية إبريل الماضى.



وفى مارس 2013، أطلقت مصر آلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواقها المالية الحصول على الدولارات، بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني حينها، إنه سيعيد العمل بآلية تساعد المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان قد جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003، وكانت تلك فترة تتسم أيضًا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه.