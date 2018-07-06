صندوق النقد يصرف شريحة قرض لتونس بقيمة 250 مليون دولار

وكالات:قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتونس.وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج اجمالي مدفوعات ا

وكالات:

قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتونس.

وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج اجمالي مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار.

وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011.

ومنذ ذلك الحين فشلت 9 حكومات في خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.