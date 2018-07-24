صندوق النقد يصدر تقريرًا عن الاختلالات العالمية وسط توترات التجارة المتزايدة

سمر السيدقال صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر اليوم تحت عنوان "معالجة الاختلالات العالمية وسط توترات التجارة المتزايدة"، أنه على الرغم من أن الاختلالات العالمية لا تزال دون تغيير على نطاق واسع فى الآونة الأخيرة إلا أنها أصبحت مركزة بشكل متزايد فى الدول المتقدمة.أضاف في تقريره، أن هناك فوائ

سمر السيد

قال صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر اليوم تحت عنوان “معالجة الاختلالات العالمية وسط توترات التجارة المتزايدة”، أنه على الرغم من أن الاختلالات العالمية لا تزال دون تغيير على نطاق واسع فى الآونة الأخيرة إلا أنها أصبحت مركزة بشكل متزايد فى الدول المتقدمة.

أضاف في تقريره، أن هناك فوائض زائدة فى مجموعة قليلة من الدول وأبرزها ألمانيا والصين وإلى حد أقل فى كوريا وهولندا وسنغافورة، مشيرا إلى أن العجز الزائد بشكل رئيسي يوجد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض بلدان منطقة اليورو، وعدد قليل من الأسواق الناشئة الضعيفة والاقتصادات النامية كالأرجنتين وتركيا.

وأكد أن الاختلالات الزائدة المستمرة التى قد تصبح غير مستدامة قد تعرض الاقتصاد العالمي للخطر وتفاقم التوترات التجارية وقد تعرض الدول ذات العجز لتقلبات مفاجئة لتدفقات النقد عندما يسحب المقرضين أموالهم.

أكد أن ما يجب أن تفعله الدول لكي تحد من الاختلالات بطريقة صديقة للنمو يتطلب جهودا جماعية من دول الفائض والعجز باستخدام جميع أدوات السياسة المتاحة، فمثلاً يجب أن تستهلك الدول ذات الفائض الأكبر من خلال تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية وتسهيل الوصول للائتمان وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

ويحلل التقرير السياسات والمواقف الخارجية للدول والتركيز على المخاطر المحتملة المرتبطة بالاختلالات الزائدة مثل تفاقم التوترات كما يوصي ببعض السياسات، ويتضمن التقرير 29 دولة من أكبر اقتصاديات العالم بجانب منطقة اليورو.