صندوق النقد يشيد بإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه

رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية اليوم الخميس بشأن تحرير سعر صرف الجنيه، مثمنا جهود القاهرة بالمضي قدما نحو “مرونة دائمة لأسعار الصرف” والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية، حسبما ذكر الصندوق في بيان اليوم الخميس.

واتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفقا لما قاله بيان الصندوق.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب تسهيل التمويل الممد سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.

من جهتها قالت إيفانا هولر رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الصندوق توصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا.