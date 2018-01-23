صندوق النقد يشرح أسباب ارتفاع الدين الخارجي

هاجر عمران وسمر السيد قال سوبير لال رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى إن مصر تستفيد من التسهيل الممد، وبالتالى فإن الاقتراض الخارجى ركيزة أساسية لدفع نمو الناتج المحلى الإجمالى وضبط الأوضاع المالية العامة. وقال خلال مؤتمر صحفى، عقده منذ قليل عبر الإنترنت بمناسبة إطلاق تقر

هاجر عمران وسمر السيد



قال سوبير لال رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى إن مصر تستفيد من التسهيل الممد، وبالتالى فإن الاقتراض الخارجى ركيزة أساسية لدفع نمو الناتج المحلى الإجمالى وضبط الأوضاع المالية العامة.



وقال خلال مؤتمر صحفى، عقده منذ قليل عبر الإنترنت بمناسبة إطلاق تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية على الاقتصاد المحلى اليوم، إن رفع أسعار الفائدة داخليًا يدفع الحكومة إلى الاقتراض الخارجى، وهو أمر طبيعى خاصة مع احتياج السلطات إلى السيطرة على التضخم.

وذكر تقرير الخبراء اليوم أن حجم الدين الخارجى سيرتفع إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن نفس الفترة.