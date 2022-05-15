صندوق النقد يرفع وزن الدولار واليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة

أعلن صندوق النقد الدولي أمس السبت أنه زاد من وزن الدولار واليوان الصيني خلال مراجعته للعملات التي تشكل تقييم حقوق السحب الخاصة، بحسب وكالة رويترز.

وهذه أول مراجعة يقوم بها صندوق النقد منذ انضمام اليوان إلى سلة العملات في عام 2016 فيما كان علامة فارقة في جهود بكين لتدويل عملتها.

صندوق النقد الدولي يرفع وزن الدولار إلى 43.38% من 41.73%

ورفع صندوق النقد الدولي وزن العملة الأمريكية إلى 43.38 % من 41.73 % واليوان إلى 12.28 % من 10.92%.

وانخفض وزن اليورو إلى 29.31 % من 30.93 % كما انخفض الين إلى 7.59 % من 8.33 % وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 7.44 % من 8.09 %.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن مجلسه التنفيذي حدد الوزن بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية من 2017 إلى 2021.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن “المديرين اتفقوا على أنه لا جائحة كوفيد-19 ولا التطورات في التكنولوجيا المالية كان لها أي تأثير كبير على الدور النسبي للعملات في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن”.

انخفاض قيمة اليوان في الآونة الأخيرة

وعلى الرغم من انخفاض قيمة اليوان في الآونة الأخيرة ، فقد ارتفع نحو 2% مقابل الدولار منذ عام 2016 وارتفع بنحو 6% مقابل شركائه التجاريين الرئيسيين.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الأحد إن الصين ستواصل تعزيز الإصلاح وفتح سوقها المالي.

انخفاض الدولار يوم الجمعة

وانخفض الدولار يوم الجمعة مع ارتفاع الأسهم الذي أسهم في تعزيز أجواء المخاطرة، لكنه كان في سبيله لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار قلق المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومن أن تدفع سياسة المركزي الأمريكي الاقتصاد للركود.

وزاد قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم ورفع المركزي الأمريكي للفائدة إلى دخول الاقتصاد في ركود. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع مؤشرات على أن التضخم بدأ ينحسر وإن كان بوتيرة بطيئة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة 0.143 % مسجلا 104.610 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.01 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002.

والعملة الأمريكية اتجهت لتسجيل زيادة للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة متتالية من الزيادات الأسبوعية هذا العام.

وارتفع الدولار بأكثر من 9% حتى الآن في 2022.