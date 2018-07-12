صندوق النقد يرفع توقعاته للدين الخارجي في المراجعة الثالثة

سمر السيد عدل صندوق النقد الدولي فى وثائق تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالى 2018/2019 لتسجل نحو 91.5 مليار دولار مقابل 85.2 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية المعلنة أواخر يناير الماضي.…



سمر السيد

عدل صندوق النقد الدولي فى وثائق تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالى 2018/2019 لتسجل نحو 91.5 مليار دولار مقابل 85.2 مليار كان قد توقعها فى وثائق المراجعة الثانية المعلنة أواخر يناير الماضي.



وأضاف الصندوق فى توقعاته أنه من المقرر أن يتراجع إلى 87.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020، وهو نفس المعدل الذى يحققه فى العام المالي 2020/2021، ويستمر فى الانخفاض فى 2021/2022 مسجلاً 87.1 مليار ثم 82.9 مليار دولار في 2022/2023.