صندوق النقد يرفع توقعاته للدين الخارجى لمصر إلى 86.9 مليار دولار

هاجر عمران وسمر السيد قال صندوق النقد الدولى، إن حجم الدين الخارجى سيرتفع إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن نفس الفترة .وأضاف خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد أن التقديرات ال

هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد الدولى، إن حجم الدين الخارجى سيرتفع إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 مقابل 74 مليار دولار توقعات سابقة للصندوق أثناء المراجعة الأولى عن نفس الفترة .



وأضاف خلال تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية على أداء الاقتصاد أن التقديرات الأولية للدين الخارجى خلال العام المالى المنتهى 2016/2017 تؤكد تسجيله 79 مليار دولار



وتوقع التقرير أن يهبط الدين الخارجى خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 85.2 مليار ويواصل تراجعه إلى 82.6 مليار فى 2019/2020 ثم يرتفع إلى 86.8 فى 2020/2021 و 89.5 مليار بنهاية 2021/2022.



و بحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو.

