صندوق النقد يرفع توقعاته لإيرادات السياحة بمصر

سمر السيد وهاجر عمران: رفع صندوق النقد الدولى توقعاته عن عائدات القطاع السياحى بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 لتسجل نحو 6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار تم التنبؤ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحى المعلنة فى شهر سبتمبر الماضى.وأضاف الصندوق فى تقرير الخبراء

سمر السيد وهاجر عمران:



رفع صندوق النقد الدولى توقعاته عن عائدات القطاع السياحى بنهاية العام المالى الجارى 2017/2018 لتسجل نحو 6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار تم التنبؤ بها فى وثائق المراجعة الأولى لبرنامج الحكومة الإصلاحى المعلنة فى شهر سبتمبر الماضى.

وأضاف الصندوق فى تقرير الخبراء الصادر بشأن وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أن التقديرات الأولية لإيرادات القطاع بنهاية العام المالى الماضى 2016/2017 أظهرت ارتفاعها لتبلغ 4.4 مليار مقابل 3.5 تنبأ بها سابقاً.

وذكر أن إيرادات السياحة ستواصل ارتفاعها فى العام المالى المقبل لتسجل نحو 7.2 مليار مقابل 6.2 مليار تنبأ بها سابقاً

وتوقع تقرير خبراء الصندوق أن ترتفع عائدات القطاع السياحى فى عام 2019/2020 إلى نحو 8.5 مليار ثم 10 مليار فى 2020/2021 ثم 11.7 مليار فى 2021/2022.

وبالرغم من أن الصندوق عدلت توقعات لايرادات القطاع السياحي إلا أنها مازالت أقل من التوقعات الحكومية والتي تقدر بـ6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري و8.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل .

