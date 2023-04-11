صندوق النقد يرجح ارتفاع معدل البطالة بمصر إلى 7.6% بنهاية العام المالي الجاري

توقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.6% بنهاية العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 7.3% العام المالي الماضي ، مرجحًا زيادته الي 7.7% خلال العام المالي المقبل.

وتنبأ صندوق النقد – مقره واشنطن- تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 2.8% بنهاية العام المالي الجاري مقابل 3.5% العام المالي الماضي، تصل الى 3.1% العام المالي المقبل .

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد اليوم في ضوء انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أمس.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على مصر نظرًا لكونها من أكبر المستوردين للقمح في العالم فضًلأ عن انخفاض معدل النمو وارتفاع معدلي البطالة والتضخم.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أعلن منتصف فبراير الماضي، تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.2% خلال الربع الرابع من 2022 مقابل 7.4% في الربع السابق عليه .

وأعلن جهاز الإحصاء ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من العام الماضي 2022، مقابل 7.2% في الربع السابق عليه .

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد منتصف شهر مارس الماضي، بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- 4.2%.

اجتماعات الربيع

ومن المقرر أن تدور اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول التحديات المُعقدت التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.

وعلى مدار الاجتماعات بداية من أمس الاثنين وحتى الأحد المقبل 16 أبريل، من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في عددٍ من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية.