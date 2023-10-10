صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يبدو أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني تداعيات جائحة كوفيد-19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية العالمية، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2024، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وثبت النقد الدولي في تقرير شهر أكتوبر توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 عند 3% مقارنة بتوقعات يوليو ، بينما خفض توقعات عام 2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 2.9 %، وهو تباطؤ ملحوظ مقابل نمو بلغ 3.5 % في 2022.

على جانب آخر، لم تتغير توقعات صندوق النقد الدولي للدول المتقدمة، إذ احتفظ بتوقعات النمو الاقتصادي لهذه الدول لعامي 2023 و2024، عند 1.5 %، و1.4 % على الترتيب، وسط زخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة، ولكن نمو أضعف من المتوقع في منطقة اليورو.

أما بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2023 بواقع 0.6 نقطة مئوية إلى 2%، بينما رفع توقعات عام 2024 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 3.4 %.

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة والنامية تراجعاً طفيفاً في النمو بضغط من أزمة القطاع العقاري في الصين، من 4.1 % في 2022 إلى 4% في كل من 2023 و2024، ما يمثل خفضاً قدره 0.1 نقطة مئوية لتوقعات عام 2024.