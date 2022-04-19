توقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.9% في العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 3.3% العام المالي الماضي على أن ينخفض إلى 5% العام المالي المقبل.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم في ضوء انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتنبأ صندوق النقد بارتفاع معدل التضخم إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.5% العام المالي الماضي 2020/ 2021 تقفز إلى 11% العام المالي المقبل، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

معدل البطالة

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، تنبأ صندوق النقد استقراره عند معدل 6.9% في العامين الماليين الجاري والمقبل منخفضًا عن نسبته التي تحققت العام المالي الماضي وهي 7.3%.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد خفضت توقعاتها أواخر مارس الماضي، لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022 ليسجل نحو 5.7% مقارنة بتوقعات سابقة وهي 6.4%، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معدلات التضخم والنمو عالميًا.

ومن المرجح بحسب تصريحات وزيرة التخطيط ،أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل مقابل توقعات سابقة بـ5.7% بسبب تداعيات الحرب أيضاً.

وتُعقد اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 18 إلى 24 أبريل المقبل، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

وقال صندوق النقد في البيانات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، إنه من المقرر أن يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي: محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في خلق أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلًا سلميًا ، مضيفاً أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستساهم في تباطؤ كبير في النمو العالمي في العام الجاري 2022.