صندوق النقد يتوقع زيادة في إيرادات السعودية بدعم من ارتفاع أسعار النفط

توقع صندوق النقد الدولي زيادة في إيرادات السعودية بدعم من ارتفاع أسعار النفط ، بحسب ما نقلته قنا ة العربية.

ونقلت القناة عن رئيس بعثة الصندوق باللسعودية، أمين ماتي، قوله إن تأثير خفض المملكة إنتاج النفط على الميزانية والموقف الخارجي إيجابي وفقاً لتوقعات الصندوق.

وأوضح أن تأثير ارتفاع سعر النفط سيعوض الخسارة التي قد تنتج عن خفض الإنتاج.

وكانت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها 15 شهرا في منتصف مارس.

واستقر خام برنت القياسي العالمي فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل، بعد القرار غير المتوقع من تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يومياً بدءًا من الشهر المقبل.

وبلغت عائدات السعودية من النفط العام الماضي ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية دفعت اقتصاد المملكة ليصبح الأسرع نموا في مجموعة العشرين.