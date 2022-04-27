صندوق النقد يتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية للأسواق الصاعدة بالشرق الأوسط إلى 584 مليار دولار خلال 2022-2023

قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى تشهد تدهورًا واسعًا في آفاقها بسبب محدودية الحيز المتاح من خلال السياسات، في ظل ارتفاع مستويات الدين والتضخم وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الدين سيرتفع مجددا في بلدان عديدة بالمنطقة خلال العام الجاري ويظل متجاوزا لمتسويات قبل جائحة كورونا على المدى المتوسط .

ومن المتوقع زيادة إجمالى الاحتياجات التمويلية العامة في الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في المنطقة من 537 مليار دولارخلال الفترة 2020-2021 إلى 584 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023.

وبحلول عام 2024، يتوقع الصندوق زيادة مصروفات الفائدة في الموازنة السنوية لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بحوالي 4.5% من إيرادات المالية العامة نتيجة الآثار الناجمة عن عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى أوضاعها العادية بأسرع من المتوقع.

وبحسب تقرير الصندوق ، تواجه البلدان منخفضة الدخل بالمنطقة آفاقا صعبة للغاية بسبب تزايد أسعار الغذاء وتدني معدلات التطعيم وأوجه الهشاشة الاساسية في بعض البلدان.

وفي الوقت نغسه تشهد البلدان المصدرة للنفط آفاقا أكثر إشراقًا؛ حيث يتوقع أن تساهم الايرادات الاستثنائية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط وحملات التطعيم الناجحة في تحسين وضع الارصدة المالية والخارجية ودعم التعافي.

ويتوقع ارتفاع الإيرادات النفطية وأرصدة الحساب الجاري الخارجي في المتوسط بمقدار 5.3 نقططة مئوبية و7.2 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب في عام 2022 مقابل 2021.