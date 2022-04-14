اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 و2023

خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم
مصطفى الجُدي 11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22 11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، خفض النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2022 و2023، إلا أن النمو بالنسبة لمعظم الدول سيظل في النطاق الإيجابي.

وقالت مديرة الصندوق، في كلمة بخطاب (رفع الستار) ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التي يُعانيها العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة في خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم، ما يُمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

اقرأ أيضا  «حماية المستهلك»: 8 شروط يجب اتباعها من المواطنين قبل شراء أي منتج أو سلعة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

بوتين: بنوك الدول غير الصديقة تؤخر المدفوعات مقابل موارد الطاقة الروسية

مصطفى الجُدي 10:22 م, الخميس, 14 أبريل 22

التموين تنفي دراسة إمكانية شراء القمح خارج المناقصات الرسمية

محمد مجدي 8:23 م, الخميس, 14 أبريل 22

أسعار البيض تسجل قفزات حادة عالميا إثر تفشي إنفلونزا الطيور

المال - خاص 8:09 م, الخميس, 14 أبريل 22

أسعار الذهب اليوم في مصر 14-4-2022.. وتراجع عيار 21 نحو 9 جنيهات

عمر سالم 7:01 م, الخميس, 14 أبريل 22

«سلامة الغذاء» تكشف حقيقة إصابة شيكولاتة Kinder ببكتريا السالمونيلا

عمر سالم 6:14 م, الخميس, 14 أبريل 22

النيابة العامة توضح حقيقة احتواء منتج شيكولاتة في السوق على مواد مخدِّرة

المال - خاص 6:07 م, الخميس, 14 أبريل 22