صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 و2023

خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم

صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال 2022 و2023
مصطفى الجُدي

مصطفى الجُدي

11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، خفض النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2022 و2023، إلا أن النمو بالنسبة لمعظم الدول سيظل في النطاق الإيجابي.

وقالت مديرة الصندوق، في كلمة بخطاب (رفع الستار) ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التي يُعانيها العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة في خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم، ما يُمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

مصطفى الجُدي

مصطفى الجُدي

11:00 م, الخميس, 14 أبريل 22