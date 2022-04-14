توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، خفض النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2022 و2023، إلا أن النمو بالنسبة لمعظم الدول سيظل في النطاق الإيجابي.

وقالت مديرة الصندوق، في كلمة بخطاب (رفع الستار) ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت أزمة قوية على الأزمة العالمية التي يُعانيها العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020، لتدفع بآثارها السلبية نحو المساهمة في خفض التوقعات الاقتصادية لـ143 دولة حول العالم، ما يُمثل 86% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.