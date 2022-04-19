صندوق النقد يتوقع تسجيل اقتصاد السعودية نموا يصل إلى 7.6% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي، تسجيل اقتصاد السعودية نموا يصل إلى 7.6% في 2022.

جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، ،بزيادة 2.8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير 2022، وفق ما ذكره موقع فضائية العربية.

وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط.

وفي مقابلة مع “العربية” قالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، إن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد العالمي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة والتباطؤ في الاقتصاد الصيني معربة عن القلق حيال تزايد الضغوط التضخمية.