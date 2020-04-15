صندوق النقد يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار بسبب «كورونا»

مشيرا إلى أنه تتعرض البلدان المصدرة للنفط لصدمة مزدوجة، يتزامن فيها انخفاض الطلب العالمي

قال صندوق النقد الدولي إن الأرصدة الخارجية وأرصدة المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وقعت تحت وطأة الضغوط، نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تتعرض البلدان المصدرة للنفط لصدمة مزدوجة، يتزامن فيها انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادر عن الصندوق اليوم.

وأضاف أنه يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.

أما البلدان المستوردة للنفط فسوف تتأثر سلبا بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس األموال من البلدان المصدرة للنفط.

وقال الصندوق إن جائحة COVID-19 تمثل تهديدًا واضحًا لمستوردي النفط بمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، فبجانب التأثير الإنساني الكبير المحتمل، هناك أثر اقتصادي طويل الأمد للأزمة – يشمل زيادة معدلات البطالة التي بلغت في المتوسط 9.5% في عام 2019، مشيرا إلى أن الفيروس سيزيد من سوء نسبة البطالة العالية بالفعل في العديد من البلدان.

وأضاف أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد يوفر بعض الدعم على المدى القريب غير أن النشاط المحلي الضعيف ، الذي تفاقم بسبب انخفاض الثقة وضعف الدين العام في بعض البلدان ، يمكن أن يزيد من المخاطر على التوقعات بشأن المنطقة.

وتابع أن بداية ظهور وباء كوفيد 19 غيرت بشكل كبير توقعات عام 2020 للدول المستوردة للنفط في المنطقة.

وقال إنه أدى الانكماش العالمي المتوقع وما نتج عنه من انخفاض كبير في الطلب العالمي بالفعل إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار الدولية للسلع الأساسية، التي تؤثر على مصدري السلع الغذائية وغير النفطية في بلدان أفغانستان والأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان، وتونس.

وقال الصندوق إن صدمات العرض والطلب الإضافية – من خلال التجارة والسياحة والتحويلات المالية والظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا إلى جانب تدابير الحجز – ستقلص بشدة التجارة في جيبوتي ومصر وموريتانيا وباكستان وتونس، بجانب صافي الائتمان السياحي في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، مما يؤثر ذلك على الإنتاج المحلي والأعمال التجارية.

علاوة على ذلك، يعتمد معظم مستوردي النفط بالمنطقة بشكل كبير على الواردات لخدمة الطلب المحلي والصادرات، وتابع أن اضطرابات التجارة العالمية، يمكن أن تعرض المعروض المحلي المتاح للخطر.