صندوق النقد يتوقع ارتفع أسعار الحبوب العالمية 15% بسبب روسيا

قال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي إن أسعار الحبوب العالمية قد ترتفع 15% بعد انسحاب روسيا من اتفاق سمح لأوكرانيا بشحن حبوبها بأمان من موانئ واقعة على البحر الأسود، بحسب وكالة بلومبرج.

أوضح بيير–أوليفييه غورينشا للصحفيين يوم الثلاثاء “من الواضح جداً أن مبادرة تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود كانت مفيدة للغاية في ضمان توافر إمدادات كافية من الحبوب بالنسبة للعالم خلال العام الماضي”.

صعود أسعار الحبوب العالمية

أضاف: “نفس الآليات تعمل في الاتجاه العكسي ومن المرجح أن تشكل ضغطاً يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

قال غورينشا إنه بينما ما يزال صندوق النقد الدولي يقيم توقعاته بشأن تأثيرات الإجراءات الروسية، فإن زيادة أسعار الحبوب في نطاق يتراوح بين 10% و15% “يعد تقديراً معقولاً”.

أنهت روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي-بعد نحو عام من الاتفاق- مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الغذائية العالمية وتصاعد التوترات في المنطقة.

تهدد هذه الخطوة طريقاً تجارياً رئيسياً من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم، مع انطلاق موسم الحصاد.

ارتفعت أسعار القمح والذرة أمس الإثنين بعد أن هاجمت روسيا أحد أكبر الموانئ على نهر الدانوب في أوكرانيا، مما زاد من المخاطر التي تواجه آخر طريق رئيسي لتصدير الحبوب لدى كييف وتجارة الأغذية العالمية.