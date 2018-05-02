صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو بمصر بدعم زيادة إنتاج الغاز

- 5.5% نموًا متوقعًا فى السنة المالية 2019.. مقابل 5.2%سمر السيدقال صندوق النقد الدولي، إن آفاق النمو بمصر تحسنت، وكذا الأمر في برنامج الحكومة المصرية الذي يدعمه الصندوق، ولا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرًا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.وأضاف الصندوق،

– 5.5% نموًا متوقعًا فى السنة المالية 2019.. مقابل 5.2%



سمر السيد

قال صندوق النقد الدولي، إن آفاق النمو بمصر تحسنت، وكذا الأمر في برنامج الحكومة المصرية الذي يدعمه الصندوق، ولا يزال تحسن مستوى الثقة مستمرًا في تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.

وأضاف الصندوق، فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو بمصر إلى 5.2 %في السنة المالية 2018 صعودًا من 4.2% في السنة الماضية، وتتسارع وتيرته أكثر ليصل إلى 5.5 % في السنة المالية 2019 بدعم من زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.

وأوضح أنه في باكستان، ساهم التحسن في توفير الطاقة، والاستثمارات المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وقوة نمو الائتمان فى رفع معدل النمو إلى ما يقدر بـ5.6 % في السنة المالية 2018 صعودًا من 5.3% في السنة الماضية.

ولفت إلى أن زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وانحرافات السياسات الاقتصادية الداخلية عن مسارها تسببا في إضعاف الآفاق الاقتصادية، ويتوقع تراجع النمو إلى 4.7% فى السنة المالية 2019.