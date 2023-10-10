صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.5% العام المالي الجاري

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.5% بنهاية العام المالي الجاري 2023/ 2024 مقابل 7.1% رجحها للعام المالي الماضي، مشيرًأ إلى بلوغه 7.3% العام المالي 2021/ 2022.

جاءت تلك التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم في ضوء انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة المغربية مراكش.

وكان تقرير حكومي أشار إلى استمرار تراجع مُعدّلات البطالة مسجلةً 7.1 % في الربع الأول من العام الجاري، لافتًة إلى بلوغ أعداد المتعطلين نحو 2.16 مليون فرد.

معدل النمو

وفي سياق متصل ، تنبأ الصندوق أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.6% مقابل 4.2% خلال العام المالي الماضي، مشيرا الى انه كان بلغ 6.7% العام المالي 2021/ 2022.

وتوقعت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فى تصريحات صحفية سابقة أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى نحو 11.4 تريليون جنيه مقارنة بـ 9.8 تريليون العام المالى الماضي، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1 % بالأسعار الثابتة.

كان وزير المالية محمد معيط، صرح يوليو الماضي، أن معدل نمو الناتج المحلي إن سجل 4.2 %، وفق النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي .

وأضاف وزير المالية ، أن العجز الكلي بلغ 6.2 % في العام المالي الماضي، وذلك من نحو 6.1 % خلال العام المالي السابق. عليه ، مرجعًأ ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.

و أشارت توقعات البنك الدولي الصادرة مؤخرًا إلى أن معدل النمو في مصر سيلغ 4.2% خلال العام الجاري ، مقارنة بـ %6.6 العام الماضى، مرجحًا وصوله إلى %3.7 العام المقبل.