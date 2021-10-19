اقتصاد وأسواق

صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الصاعدة و متوسطة الدخل بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى

تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في هذه البلدان بحيث يتجاوز 7.5 % خلال عامي 2021 و 2022  قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 %على المدى المتوسط.
سمر السيد 12:14 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 12:14 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع صندوق النقد الدولي  ارتفاع معدلات  التضخم في  جميع بلدان الأسواق  الصاعدة والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، ما عدا باكستان في العامين الجاري والمقبل.

وبحسب عدد اكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي كشف عنه الصندوق اليوم ؛ تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع التضخم في مجموعة هذه البلدان بحيث يتجاوز 7.5 % خلال عامي 2021 و 2022  قبل تراجعه تدريجيا إلى 6 %على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان قمح ولدينا 16 صنفا لرغيف الخبز

يرى الصندوق انه إلى جانب أسعار الغذاء الدولية، ستكون تطورات أسعار الصرف و النفط من العوامل المهمة وراء ديناميكيات التضخم في  البلدان ذات أسعار الصرف المرنة ، حيث يُعزى إليها حوالي ربع حجم التقلبات في معدلات التضخم في المتوسط خلال الفترات السابقة.

ومن المتوقع -وفقاً للصندوق – أن تشهد بلدان الأسواق  الصاعدة والمتوسطة الدخل تعافيا اقتصادياً يتسم بالتباين ؛ منوهاً بأن بعض البلدان أحرزت تقدماً ملحوظاً نحو زيادة معدلات  التلقيح منذ إبريل الماضي مثل الأدرن والمغرب وتونس، بينما تأخرت بلدان أخرى عن الركب .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 18-10-2021.. وعيار 21 يرتفع جنيهين

وفي ظل معدلات التلقيح الحالية بالمنطقة ، يتوقع الصندوق  أن تصل تغطية اللقاحات في المتوسط إلى حوالي  40 %من السكان بحلول منتصف عام 2022 و70 % بنهاية العام نفسه.

ووفقاً للصندوق ؛ ستستفيد البلدان الأكثر اعتمادا على قطاعي السفر والسياحة بدرجة أقل من التعافي العالمي الحالي ، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي لتلك البلدان بنسبة 3.6 % العام الجاري ،على أن يشهد زيادة إضافية بنسبة 4.2 % العام المقبل  ،ليظل بذلك دون معدلات النمو المتوقعة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في مختلف أنحاء العالم خلال عامي 2021 و2022( 6.7% و 5.1% على التوالي).

اقرأ أيضا  4 وزراء يفتتحون الملتقى الدولى لتسويق التمور بالوادي الجديد

وعلى المدى  المتوسط، يُتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتلك البلدان دون توقعات ما قبل الأزمة “بحوالي 6,6 ،%” وهذا ما يتسق عموما مع توقعات البلدان النظيرة في مختلف أنحاء العالم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

وزير المالية : مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات

منى عبدالباري 12:12 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

التأمين الصحي : تكلفة زرع الكبد والنخاع مليون جنيه يتحمل منها المواطن 300 جنيه

منى عبدالباري 12:08 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-10-2021

محمد مجدي 11:41 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

سعر الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية

أحمد فراج 10:16 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

«الصحة العالمية» تطالب المانحين الدوليين بتمويل إضافى بقيمة 22 مليار دولار لدعم البلاد الفقيرة

أحمد فراج 10:09 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

تراجع الطماطم وارتفاع البصل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-10-2021

الصاوي أحمد 9:13 ص, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21