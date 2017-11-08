صندوق النقد: نوصى بدعم الخبز في الأردن حماية للفقراء

هاجر عمران أكد صندوق النقد الدولى أنه لا يوصى برفع الدعم عن الخبر فى الأردن ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء. وأضاف البيان الصادر مساء اليوم: عند تصميم الإجراءات الاقتصادية يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء. وكان جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأ

هاجر عمران

أكد صندوق النقد الدولى أنه لا يوصى برفع الدعم عن الخبر فى الأردن ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء.

وأضاف البيان الصادر مساء اليوم: عند تصميم الإجراءات الاقتصادية يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء.

وكان جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط بالصندوق، قد أوضح أنه ينبغي ألا تؤدي الإصلاحات إلى زيادة أعباء على الفقراء، وذلك بتجنب المساس باحتياجاتهم الأساسية، وعدم زيادة أعبائهم الضريبية، خاصة من خلال الرسوم التي تؤثر على السلع الأولية الضرورية كالخبز والمنتجات الأساسية.