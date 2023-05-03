صندوق النقد: مواقف السياسة النقدية لمصر ظلت تيسيرية في نهاية 2022

استقرت أسعار الفائدة الأساسية في مصر عند مستويات أقل من أسعارها الطبيعية المستمدة باستخدام نموذج، مما يعني أن مواقف سياستها النقدية ظلت تيسيرية، وذلك في نهاية 2022، حسبما أفاد صندوق النقد، في تقرير، اليوم.

وذكر التقرير أن هذه المؤشرات شملت بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومنها مصر، وتونس، وباكستان.

وقال صندوق النقد إن البنوك المركزية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط واصلت تشديد سياساتها النقدية حتى نهاية العام الماضي، في تحرك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم المستمرة، وضغوط أسعار الصرف، وللحيلولة دون انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة.

وأضاف، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي كشف عنه اليوم، أن أبرز الدول التي نفَّذت تلك السياسات تتمثل في مصر، وموريتانيا، والمغرب، وباكستان، وتونس.

اقتصادات التعاون الخليجي

ولفت إلى أن البنوك المركزية بالبلدان المربوطة عملاتها بالدولار الأمريكي “كاقتصادات مجلس التعاون الخليجي والأردن” استمرت في رفع أسعار الفائدة الأساسية؛ تماشيًا بوجه عام مع نظام الاحتياطي الفيدرالي، فدفعت أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع أكثر من المتوقع.

وقال إن مصر باكستان وتونس ربما تحتاج إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم.

مشيرًا إلى أنه بمجرد احتواء الضغوط التضخمية قصيرة الأجل، فإن أسعار الفائدة الأساسية التي تزيد حاليًّا في البلدان بكثير عن تقديرات الأسعار النهائية، سوف تتقارب، في نهاية المطاف، عند مستويات أدنى.

وفي المجمل، من المفترض تراجع نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في الأجل المتوسط، في معظم اقتصادات الشرق الأوسط؛ نتيجة تآكل القيمة الحقيقية للدين العام بسبب التضخم طويل الأمد وتعافي النمو، وفقًا للصندوق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن سابقًا ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 32.7%، مارس الماضي، على أساس سنوي، مقابل 31.9% في فبراير السابق عليه، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي.

وأفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، في وقت سابق، بأنه مع تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري،

وبالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016 – 2017) إلى أقل من 5% عام 2020 – 2021، فإن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

وقال جهاد أزعور، مديرة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن معدل التضخم ببلدان المنطقة سيظل مستمرًّا بعد ارتفاعه، العام الماضي.

وتشي تنبؤات صندوق النقد ببلوغ معدل التضخم في بلدان المنطقة 15% تقريبًا، هذا العام، “دون تغيير يُذكَر عن 2022″، قبل أن يتراجع بصورة طفيفة في 2024.