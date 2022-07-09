صندوق النقد: مناقشات مثمرة مع مصر حول السياسات الاقتصادية التي يدعمها ترتيب التسهيل الممدد

قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.

واختتم فريق من صندوق النقد، بقيادة سيلين آلارد، زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج السلطات المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضافت آلارد في بيان صحفي أنه في الفترة المقبلة سيواصل الصندوق مشاركته الوثيقة مع السلطات من أجل التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين.

وتابعت: “كما هو الحال دائمًا ، فإن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي”.

ووجه فريق صندوق النقد، الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على كرم ضيافتهم والمناقشات البناءة والصريحة.

كان وزير المالية محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.